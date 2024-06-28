شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوجه بتشكيل لجنة فنية لبحث أسباب حريق استاد الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، السيطرة على الحريق الذي نشب بأحد غرق المحولات باستاد الإسكندرية، أثناء مباراة نادي سموحة مع بيراميدز ، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري.

ووجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ،مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بتشكيل لجنة فنية لبحث أسباب الحريق ورفع تقرير تفصيلي بأسباب الحادث بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية التابع لها الاستاد.

وقرر الحكم محمد سلامة، إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز عقب انتهاء المدة القانونية والمقدرة بـ 20 دقيقة، وعدم رجوع الإنارة مرة أخرى وذلك بعد أن نشب حريق بأعمدة الإنارة ومدرجات استاد الإسكندرية.

ونشبت حريق داخل أعمدة الإنارة ومدرجات استاد الإسكندرية في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الثانى التى على أثرها تم إيقاف اللقاء وتدخل رجال الحماية المدنية للسيطرة على الأمر.

وكانت النتيجة بين الفريقين التعادل الإيحابى 1-1 ضمن الجولة الـ28 لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".