شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد جلسة ثلاثية فى الأهلي لمتابعة أزمة كهربا بعد مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة ثلاثية مع مساعده هارالد جامبيرلي وخالد بيبو مدير الكرة بالفريق قبل مران اليوم، السبت، لمناقشة أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق التي اشتعلت عقب مباراة فاركو أمس.

وأثار كهربا أزمة عقب مباراة فاركو بسبب عدم مشاركته فى المران الذي أُقيم أمس للمُستبعدين من المباراة، فالبعض فسّر عدم مشاركة اللاعب بأنها اعتراض منه على عدم مشاركته أساسساً أو بديلاً في مباراة فاركو التي فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف، فيما أكد البعض الآخر أن اللاعب شعر بـ"تُقل" عضلى خلال المران الذى خاضه المُستبعدون فلم يستكمله وتوجه إلى غرفة خلع الملابس.

ومن المقرر أن يبحث كولر اليوم مع جامبيرلي وخالد بيبو موقف كهربا وهل كان مُصاباً أمس أم تعمّد عدم المشاركة في المران.

على صعيد آخر، يستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى والطلائع مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.