"مصري الأصل".. تشكيل مباراة إيطاليا وسويسرا في يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إيطاليا التشكيل الرسمي لمواجهة سويسرا في دور الـ16 لبطولة يورو 2024.

وشهد تشكيل إيطاليا تواجد اللاعب المصري الأصل، ستيفان الشعراوي، لأول مرة في البطولة.

وجاء تشكيل إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: لورينزو - مانشيني - باستوني - دارميان.

خط الوسط: فاجيولي - كريستانتي - باريلا.

خط الهجوم: كييزا - سكاماكا - ستيفان الشعراوي.

وعلى الجانب الآخر، جاء تشكيل سويسرا كالتالي:

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: فابيان شار - أكانجي - رودريجيز.

خط الوسط: أبشير - فرولين - تشاكا - ريدير.

خط الهجوم: فارجاس - إمبولو - دان ندوي.

الجدير بالذكر أن المباراة تبدأ في تمام الساعة السابعة مساء على الاستاد الأولمبي برلين.

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