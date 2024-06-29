شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة غدا بعد الفوز على سيراميكا ومران إضافى للمستبعدين والان مع تفاصيل الخبر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً الأحد، بعد خوض مباراة سيراميكا اليوم في مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الإثنين المقبل على ملعب النادي، استعداداً لمباراة فاركو المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

كما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض عدد من اللاعبين البدلاء لتدريبات إضافية باستاد القاهرة الدولي، عقب انتهاء مباراة سيراميكا في مسابقة الدوري.

وقاد استيفان بيكي المدرب العام للزمالك تدريبات خاصة لكل من سيد عبد الله "نيمار" ومحمد عاطف وإبراهيما نداي وترافيس موتيابا وعمار ياسر وزياد كمال وأحمد مجدي عقب اللقاء.

وخطف الزمالك فوزاً مثيراً من أنياب نظيره سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى NILE).

سجل أهداف الزمالك مصطفى شلبى، نبيل عماد دونجا، إبراهيما نداى وزيزو فى الدقائق، 4، 41 ، 89 ، (90+2)، بينما أحرز هدفى سيراميكا النيجيري جون إيبوكا ومواطنه صديق إيجولا فى الدقيقتين 21 و72.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثامن فى جدول الدوري برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة حقق الفوز في 11 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 23.

فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 37 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 42 هدفاً وتلقت شباكه 34.