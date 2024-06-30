فرصه جديده للزمالك لانقاذ تهديد استبعاده من الكونفدراليه

ياسر رشاد - القاهرة - علمت بوابة الخليج 365 أن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكره نجح فى مد مهلة تسوية نادى الزمالك مديونياته الخارجية التى تعوق حصوله على الرخصه التى تمكنه من المشاركه فى بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل وذلك لمدة أسبوع حتى يوم ٥ يوليو المقبل.

ويحتاج المجلس إلى مبلغ ٢مليون و٤٠٠ألف يورو لتسديد مستحقات المغربى خالد بوطيب بحكم نهائي من الفيفا تسبب فى إيقاف القيد لثلاث فترات لفريق الكره وطلب مسئولو الجبلايه ضرورة تقديم مخالصه مع اللاعب لإرسالها إلى الكاف والفيفا حتى يتمكن الفريق من قيد لاعبين جدد وكذلك المشاركه فى بطولة الكونفدرالية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض عدد من اللاعبين البدلاء لتدريبات إضافية باستاد القاهرة الدولي، عقب انتهاء مباراة سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري.

وقاد إستيفان بيكي المدرب العام للزمالك تدريبات خاصة لكل من سيد عبدالله "نيمار" ومحمد عاطف وإبراهيما نداي وترافيس موتيابا وعمار ياسر وزياد كمال وأحمد مجدي عقب اللقاء.

وفاز فريق الزمالك على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 37 نقطة.