عاجل.. الجبلاية تنجح في ايجاد حل لازمة رخصة الزمالك مع الكاف

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام في التوصل إلى حل مع الاتحاد الأفريقي الكاف بشأن أزمة رخصة نادي الزمالك.

و تدخل المدير التنفيذي للاتحاد ومد الفترة من ٣٠ يونيو اخر يوم لمنح الرخصه لتصبح يوم ٥ يوليو حتي يتمكن الزمالك من سداد مديونياته لصالح خالد بوطيب ويحصل النادي الأبيض علي الرخصه ليحق له المشاركة بالبطولات الأفريقية.

أزمات الزمالك

وتعرّض نادى الزمالك لإيقاف القيد لمدة 3 فترات بسبب ثلاث قضايا خلال الفترة الماضية.. الأولى من يوم 24 أبريل الجاري، وحتى سداد الغرامة بسبب مستحقات لاعبه السابق المغربى خالد بوطيب والبالغة 2 مليون و400 ألف يورو.

ثم تكرر الإيقاف يوم 15 مايو الماضي لمدة 3 فترات جديدة بسبب مستحقات مساعدى البرتغالى فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض، حيث تقدم روي أجواش أحد مساعدي المدرب البرتغالي الأسبق فيريرا بشكوي بخصوص مستحقات مالية متأخرة.



وتلقى نادي الزمالك خطابا جديدا من "فيفا" يفيد بإيقاف جديد للقيد لمدة 3 فترات بسبب مستحقات مساعدي جوزفالدو فيريرا مدرب الأبيض السابق.