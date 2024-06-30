"أمم أوروبا وكوبا أمريكا".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تقام اليوم الأحد العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة مباراتين في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

كما تشهد منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية، إقامة مباراتين اليوم، في إطار منافسات دور المجموعات بالبطولة.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

أمم أوروبا 2024

إنجلترا ضد سلوفاكيا.. 7 مساءً.. "بي إن سبورتس 1".

إسبانيا ضد جورجيا.. 10 مساءً.. "بي إن سبورتس 2".

كوبا أمريكا 2024

الأرجنتين ضد بيرو.. 3 صباحاً.. "غير منقولة عربياً".

تشيلي ضد كندا.. 3 صباحاً.. غير منقولة عربياً.

أقرأ أيضاً

تقارير: كفاراتسخيليا يرفض عرض التجديد مع نابولي

"اكتساح إيطالي".. تاريخ مواجهات إيطاليا وسويسرا قبل لقائهما اليوم بأمم أوروبا