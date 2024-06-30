بعد قرار كاف.. تحرك جديد للزمالك لإنقاذ المشاركة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك تحرك مجلس إدارة الأبيض، من أجل إنقاذ مشاركة الفريق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل والحصول على الرخصة الأفريقية.

ويعاني نادي الزمالك من عقوبة إيقاف القيد في الوقت الحالي، بسبب عدم دفع مستحقات المغربي خالد بوطيب، لاعب الفريق السابق، وكذلك مساعدي البرتغالي جيسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

ونجح نادي الزمالك في التتويج ببطولة الكونفدرالية الموسم الماضي، على حساب نهضة بركان المغربي وحسم التأهل للبطولة الموسم المقبل بصفته حاملا للقب.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منح نادي الزمالك مهلة جديدة لمدة 5 يوليو المقبل، لتوفيق أوضاعه وإنهاء قضايا اللاعبين الخاصة بالمستحقات المالية لحصوله على الرخصة الأفريقية والمشاركة في البطولات الموسم المقبل.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة النادي، تحرك بشكل رسمي، وتواصل مع محامي خالد بوطيب من أجل الوصول لاتفاق لجدول مستحقاته البالغة 2 مليون و400 ألف يورو.

وأوضح المصدر، أن النادي سوف يقوم بسداد مستحقات الثلاثي البرتغالي مساعدي فيريرا السابقين خلال ساعات، خاصة وأنها لا تتعدى 100 ألف دولار.

وأتم المصدر: "المجلس يعمل بكل جهد لإنهاء أزمة المستحقات وتوفيق الأوضاع قبل انتهاء مهلة الاتحاد الأفريقي حتى يتمكن من المشاركة في البطولة الأفريقية الموسم المقبل.