دكرنس يضم صفقتين استعدادا للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - نجح نادي دكرنس بقيادة عصام شعبان، في التعاقد مع السيراليوني أبوبكر سيلا لاعب الوسط لمدة خمس سنوات في صفقه انتقال حر، من أجل تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل الذى سيشهد منافسة من العيار الثقيل بين العديد من الأندية، ويأمل نادي دكرنس في الصعود لدورى المحترفين مجدداً.

كما تعاقد النادي مع النيجيري جيمس اكرا لمدة ٣ مواسم في صفقه انتقال حر .

النيجيري جيمس اكرا

وكان مجلس إدارة نادي دكرنس الرياضي برئاسة الخضر إبراهيم، قد أعلن بشكل رسمي تعاقده مع المدرب تعاقده مع عصام شعبان المدير الفني السابق لجمهورية شبين، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة .

وقد وقع المدير الفني علي عقود توليه المسئولية في حضور رئيس مجلس الإدارة .

ويحاول الخضر إبراهيم العودة سريعا لدورى المحترفين الموسم المقبل على حساب الأندية المتنافسة والتي ستؤدى لصراع قوى بين أكثر من فريق على رأسهم جمهورية شبين ودمنهور والأوليمبى حال تطبيق نظام الدورى الجديد بخوض فرق بحرى الدورى في مجموعة واحدة وهو ما يصعد المنافسة .

وهبط دكرنس الموسم الحالي من دورى المحترفين إلى دورى القسم الثاني ب بعد موسم صعب فشل فيه الفريق في تحقيق الإنتصارات والبقاء بالمسابقة على أقل تقدير .