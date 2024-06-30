حليم: فضلت تدريب طنطا عن الأندية الأخرى بسبب القاعدة الجماهيرية الكبيرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد حليم المدير الفني الجديد لنادي طنطا، وذلك بعد توقيع عقود تولي قيادة الفريق رسمياً، أنه لم يتردد بشأن قبول مهمة تدريب الفريق بسبب وجود مقومات النجاح داخل نادي طنطا.

وأوضح حليم أنه وافق على تدريب الفريق رغم تلقيه بعض العروض الأخرى بسبب جماهيرية نادي طنطا الكبيرة، وشدد على أن طموحاته كبيرة مع الفريق .

وأضاف مدرب طنطا أن مجلس الإدارة الحالي سيوفر احتياجات الفريق، وسيساعده على النجاح في الفترة المقبلة بمعاونة جهازه المعاون، وشدد على أنه ينتظر المساندة من الجماهير الطنطاوية خلال الفترة المقبلة .

ومن المقرر أن تبدأ فترة الإعداد الأولى لنادي طنطا منتصف شهر يوليو المقبل.

أعلن مجلس إدارة نادي طنطا، تعيين مع محمد حليم مديرًا فنياً للفريق الأول لكرة القدم خلفاً لعمرو أنور، استعداداً لدوري المحترفين.

ويضم الجهاز الفني لطنطا كلا من محمد حليم مديراً فنياً، بدران على مدرباً عاماً، وليد المحروقي مدرباً، إكرامي صابر مدرباً، على فرج مدرباً لحراس المرمى، أحمد عبداللطيف مخططاً للأحمال.

وعقد محمد حليم جلسة مع مجلس الإدارة، لتحديد برنامج الاستعداد للموسم المقبل، لتحقيق حلم طنطا بالصعود إلى الدوري الممتاز

في المقابل، قرر مجلس إدارة نادي طنطا، برئاسة المحاسب فايز عريبي، تعيين علاء عكاشة مديرًا للكرة بالنادي، خلفا لفتحي سليم الذي تقدم بإستقالة رسمية من منصبه مديرًا للكرة بالنادي.

وعقد عكاشة جلسة مع مجلس ادارة طنطا انتهت بتوقيع مدير قطاع الناشئين علي عقود توليه منصب مدير الكرة بالنادي الذي يستعد للموسم الجديد بدوري المحترفين.

وتعد هذة هي الولاية الثانية لعكاشة في منصب مدير الكرة بعدما شغلة للمرة الأولي موسم ٢٠١٩ .

وقد شغل عكاشة عدة مناصب في النادي منها رئاستة مؤخراً لمنصب رئيس قطاع الناشئين كما يعد واحداً من أهم اللاعبين في جيل طنطا الذهبي .