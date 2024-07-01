شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الطلائع يغادر معسكر مباراة الأهلي بسبب وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

غادر أحمد الشيخ، لاعب طلائع الجيش ، معسكر فريقه المقام حالياً استعداداً لمواجهة الأهلى فى السابعة مساء اليوم الاثنين بعد تلقيه نبأ وفاة والدته.

ودخل الشيخ فى نوبة من الحزن والبكاء الشديد، وحرص زملاؤه على مواساته وسمح الجهاز الفنى بقيادة عبد الحميد بسيونى للاعب بمغادرة المعسكر فوراً لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان والدته وتشييعها لمثواها الأخير.

من ناحية أخرى، يستعيد فريق طلائع الجيش جهود الثنائى يسري وحيد وعلى حمدى لاعبى الفريق في مباراة الأهلى بعد انتهاء الإيقاف، وغاب يسري وحيد عن الطلائع في مباراة زد اف سى بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة سموحة ، فيما غياب على حمدى في نفس اللقاء بسبب تعرضه للطرد في مباراة سموحة التي انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق.



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والطلائع في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.