شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس يستقر على الرحيل عن الأهلى بسبب تجاهل كولر والان مع تفاصيل الخبر

استقر كريم الدبيس ظهير أيسر الأهلي على الرحيل عن القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الجارجي وبحث خوض تجربة وتحديد جديد خارج اسوار قلعة الجزيرة، لاسيما بعدما خرج من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني في الفترة الأخيرة، رغم إصابة التونس يعلي معلول الظهير الأيسر الأساسي، كون الدبيس هو بديل معلول داخل الأهلي.

ويعتمد مارسيل كولر على كريم فؤاد في قيادة الجبهة اليسرى للأهلي منذ إصابة علي معلول، ويخرج كريم الدبيس من حساباته بشكل دائم، رغم اجتهاد اللاعب في التدريبات الجماعية وتنفيذ التعليمات التي يطلبها منه المدير الفني، ولكن تكون نتيجته أن يستبعده من قائمة الفريق الأحمر التي تخوض المباريات الرسمية.

ويركز كريم الدبيس على تقديم مستوى قوي خلال مشاركته رفقة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 في شهر أغسطس المقبل، من أجل لفت أنظار أندية أوروبية ترغب في التعاقد مع مواهب شابة، ويهرب من جحيم كولر، أو على الأقل يقوده تألقه لاهتمام أحد الأندية بالتعاقد معه ولو على سبيل الإعارة، في ظل عدم حصوله على فرصة للمشاركة مع الأهلي.

يستعد الأهلى لمواجهة الداخلية المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

من ناحية أخرى ، أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق عن سعادته بالفوز الذي ‏حققه الأهلي على طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأثنين على ‏استاد الكلية الحربية، والمؤجلة من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.‏

وقال كولر: سعيد بالأداء والنتيجة التي حققها الأهلي أمام طلائع الجيش. لاعبو الفريق نفذوا ‏التعليمات الفنية المطلوبة منهم في الشوط الأول وسجلوا ثلاثة أهداف، وواصلوا الأداء بنفس ‏القوة خلال الشوط الثاني.‏

وأشار المدير الفني إلى أنه أجرى تغييرات مبكرة لإراحة بعض اللاعبين بسبب ضغط ‏المباريات ، مُشيداً بالمستوى المميز الذي قدمه طاهر محمد طاهر، خلال المباراة وتسجيله الهدف ‏الأول للفريق وصناعة الهدف الرابع، لافتًا إلى أنه صاحب القرار في تسديد طاهر ركلة ‏الجزاء التي حصل عليها الفريق.‏

وشدد كولر على أن الأهلي يواجه ضغط مباريات في بطولة الدوري، وأن الفريق يخوض ‏مباراة كل ٤٨ ساعة، وهو ما يواجهه الجهاز الفني بتطوير طريقة اللعب والتركيز على ‏استغلال الفرص والتدوير بين اللاعبين لمواجهة الضغط النفسي والذهني والفني الذي يتعرض ‏له الفريق.

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد أن الأهلي يقاتل من مباراة لأخرى في المسابقة ‏بحثًا عن الفوز ببطولة الدوري، وأنه يمتلك الحلول الفنية لتعويض أي غياب عن الفريق.‏