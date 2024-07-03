"الطلب مرفوض".. كاف يصدم اتحاد الكرة بسبب المشاركات الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365" أن الاتحاد المصري لكرة القدم أرسل خطاباً للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف يطلب فيه مد المهلة حتى 16 يوليو الجاري.

ونجح فريق الأهلي في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بعد تخطي فريق الترجي التونسي، بينما حقق فريق الزمالك بطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.

أوضح المصدر، أن الاتحاد الأفريقي رفض طلب اتحاد الكرة بسبب قرب تحديد موعد قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف المصدر أن كاف السماح لاتحاد الكرة بإرسال خطاب بحد أقصى يوم 7 يوليو أي بعد غلق باب التسجيل في سيستم التراخيص بـ 48 ساعة.

وأوضح المصدر أن اتحاد الكرة مأزق بسبب الخطاب الذي سوف يرسله للكاف بحد أقصى الأحد المقبل بسبب عدم اعتماد نتائج الدور الأول إلا يوم 16 يوليو بختام المباريات بمواجهتي بلدية المحلة والزمالك ولقاء فيوتشر والأهلي.

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