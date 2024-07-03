الأهلي يُنهي استعداداته الليلة لملاقاة الداخلية بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يُنهي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مرانه الجماعي مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الداخلية المقرر لها مساء غد الخميس على استاد القاهرة، المقبل ضمن منافسات الجولة الـ٢٩ لبطولة الدوري الممتاز.



كان مارسيل كولر المدير الفني للفريق، قد عقد محاضرة قبل انطلاق مران الأمس للحديث عن مباراة الداخلية.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا أول أمس أمام طلائع الجيش تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين البرنامج التدريبي كاملا والذي اشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على طلائع الجيش بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت أول أمس على استاد الكلية الحربية، والمؤجلة من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.