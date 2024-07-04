موعد مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش اليوم والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل فريق الاتحاد السكندري ضيفه طلائع الجيش مساء اليوم الخميس في المباراة المرتقبة التي ستجمعهما على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري لحساب الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز.

يدخل فريق الاتحاد المباراة باحثنا عن استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في أخر 6 جولات والتي شهدت تعادله في مباراتين وتعرضه للهزيمة في 4 لقاءات.

ويتواجد فريق الاتحاد السكندري في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، حصدها من 28 مباراة بواقع 9 انتصارات و10 تعادلات، بينما هزم في 9 لقاءات.

على الجانب الأخر يدخل فريق طلالائع الجيش المباراة وعينه على النقاط الثلاثة، على أمل اقتناص المركز العاشر من الاتحاد، حيث يتواجد الفريق العسكري في المركز الـ11 برصيد 34 نقطة بفارق 3 نقاط عن الاتحاد.

موعد مباراة الاتحاد وطلائع الجيش والقناة الناقلة

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق نقل الدوري الممتاز.