الأهلي يعلن موعد انضمام لاعبيه إلى معسكر المنتخب الأوليمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي بشكل رسمي انضمام لاعبيه إلى المنتخب الأوليمبي غداً الجمعة، كؤكداً على دعمه الكامل لكل المنتخبات الوطنية.

وأرسل النادي الأهلي ظهر اليوم الخميس، خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد خلاله اعتزازه الدائم بدعم كل المنتخبات الوطنية، واستمراره في مساندة المنتخب الأولمبي قبل المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وجاء خطاب النادي الأهلي للاتحاد: "أنه تم التنبيه على اللاعبين "حمزة علاء، كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا"، بالانضمام إلى معسكر المنتخب الأولمبي غدًا الجمعة، وفقًا للموعد الذي حدده اتحاد الكرة لانضمام جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لتمثيل المنتخب الأولمبي".

وأضاف: "الاتحاد أشار إلى موعد انضمام اللاعبين إلى المعسكر في هذا الموعد في الخطاب الذي تسلمه النادي بتاريخ 27/6/2024، وتمنى النادي المساندة الكاملة للمنتخب الأولمبي والتزام اتحاد الكرة بمسؤولياته تجاه المساس بالمواعيد المقررة في هذا الشأن".

ومن المقرر إقامة منافسات الدورة الأولمبية في الفترة، من 24 يوليو المقبل وتستمر حتى 10 أغسطس، بمشاركة منتخب مصر.

ويقع منتخب مصر الأوليمبي في المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس رفقة كلا من، "إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان".

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