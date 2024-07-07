القبض على سيدة وابنتها تخلصتا من رضيع في صندوق قمامة بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم - حسين فتحي:

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم القبض على سيدة وابنتها بعدما عثر أهالي منطقة المسلة بمدينة الفيوم على طفل حديث الولادة متوفى ملقى في صندوق قمامة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد فؤاد، مأمور قسم الفيوم الأول، بالواقعة.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء حسام أنور، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، وقاده المقدم أحمد السوهاجي، رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم الأول، حيث تمكن الفريق من تحديد هوية السيدة وابنتها، اللتين يقمن في مدينة سنورس، وكشفت كاميرات المراقبة تفاصيل وصولهما إلى الموقع وإلقاء الطفل في الصندوق.

اعترفت الأم وابنتها بأن الأخيرة حملت سفاحًا وأخفت الحمل عن أنظار الناس، وبعد وضعها للطفل، قررتا التخلص منه بإلقائه في صندوق القمامة بمدينة الفيوم. تم إخطار نيابة بندر الفيوم للتحقيق في الواقعة.