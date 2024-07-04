"دفعنا هذا المبلغ".. مصدر لـ "الخليج 365" يكشف آخر تطورات أزمة الزمالك وخالد بوطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر لمصراوي عن كواليس حل مجلس القلعة البيضاء برئاسة الكابتن حسين لبيب أزمة مستحقات النجم المغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك السابق،

أكد المصدر أن إدارة الزمالك نجحت في تسديد مبلغ مليون يورو لـ بوطيب، ويتبقى مليون 400 ألف يورو سيتم دفعها على 12 شهر وفقاً للاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين الطرفين.

وقال محمد عزيز وكيل أعمال اللاعب المغربي أن حل الأزمة جاء بعد تواصل ومفاوضات مع عبدالواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء للوصول إلى صيغة اتفاق مناسبة.

وأضاف أن بوطيب وافق على انهاء الأزمة والحصول على جزء من مستحقاته وجدولة باقي المبلغ، موجهاً الشكر إلي حسين لبيب رئيس النادي وعبد الواحد السيد على دورهما الكبير خلال الساعات القليلة الماضية.