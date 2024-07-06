أستون فيلا وإشبيلية ينعيان أحمد رفعت

ياسر رشاد - القاهرة - حرص كلا من نادي أستون فيلا الإنجليزي وإشبيلية الإسباني على تقديم التعازي في وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودن سبورت ومنتخب مصر.

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وكتب نادي أستون فيلا عبر حسابه الرسمي عبر منصة “إكس”:"خالص التعازي لأسرة كرة القدم المصرية في وفاة اللاعب الدولي المصري أحمد رفعت بعد تدهور في حالته الصحية".

فيما نعي نادي وإشبيلية أحمد رفعت عبر منصة “إكس”:"ببالغ الحزن والآسي وافتنا أنباء وفاة أحمد رفعت لاعب منتخب مصر، خالص التعازي من الجميع في إشبيلية لعائلة الفقيد ولجماهير كرة القدم المصرية وجميع محبي الفقيد.. سنظل نتذكرك".

وكان نادي مودرن سبورت أعلن في بيان رسمي صباح اليوم السبت وفاة لاعبه جاء كالتالي :"﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون".