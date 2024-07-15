رجل أعمال مصري يستحوذ على نادي أسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

استحوذ رجل الأعمال المصري، أمير زهير جرانة، على نادي بادلونا الإسباني الذي يلعب في الدرجة الثالثة في إسبانيا.

وحصلت شركة M2A للخدمات الرياضية المملوكة لرجل الأعمال المصري، على أكثر من 90٪؜ من حصة النادي الإسباني لتستحوذ على حق الملكية والإدارة.

وتأسس نادي بادلونا عام 1903 في مدينة بادلونا التي تقع على شمال شرق برشلونة وتعد ثالث أكبر مدينة في إقليم كتالونيا، ويخوض مبارياته على ملعبه ستاد مونسيبال دي بادلونا.

ويأتي ذلك استكمالا للاستثمارات الرياضية لرجال الأعمال المصريين في الخارج، حيث يملك ناصف ساويرس أسهم في نادي أستون فيلا الإنجليزي.

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