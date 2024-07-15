الامارات | الشارقة يفوز على لايسن التشيكي وديا في معسكر النمسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة على فريق "أس كي لايسن" التشيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمعهما الإثنين في أولى المباريات الودية للفريق خلال معسكره الخارجي الحالي في النمسا ضمن تحضيراته للموسم الكروي الجديد 2024-2025.

ويخوض الشارقة مباراته الودية الثانية يوم 21 الجاري أمام فريق الغرافة القطري، علما أن معسكر الشارقة في النمسا يستمر حتى الثالث من أغسطس المقبل يتخلله خوض الفريق خمس مباريات ودية، سجل أهداف الشارقة كل من البرازيلي كايو لوكاس هدفين وهدف للغيني عثمان كامارا.