الزمالك يتعادل سلبيا أمام بلدية المحلة في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام بلدية المحلة بدون أهداف، التى جمعت بين الفريقين باستاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضم تشكيل الزمالك أمام بلدية المحلة كلاً من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : سيد عبد الله "نيمار" – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – حسن أبو المعاطي.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – ترافيس موتيابا.

خط الهجوم : حازم أسامة – ناصر منسي – عمار ياسر.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد عواد وأحمد رفاعي ومحمد عاطف و سيف جعفر ومهاب ياسر وناصر ماهر وعبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي.



أزمة المصور كيرولس صلاح

وامتنع المصورون الصحفيون عن تصوير الصورة الجماعية في مباراة الزمالك وبلدية المحلة المقامة حاليا على استاد القاهرة الدولي في الدوري الممتاز، اعتراضا على اعتداء أمن الملاعب على زميلهم كيرولس صلاح.



وشهدت مباراة الأهلي وبيراميدز تعدي أفراد أمن تابعين للشركة المسئولة عن تأمين استاد القاهرة "شركة أمن الملاعب" على كيرولس صلاح خلال مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الجمعة الماضي.

