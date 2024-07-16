شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اكتساح النصر.. تعرف على منافس بيراميدز فى دور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسح فريق بيراميدز نظيره النصر برباعية دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الإثنين، في المباراة المؤجلة من منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

تقدم بيراميدز عن طريق يوسف أسامة في الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء، ثم سجل مروان حمدي هاتريك للفريق السماوي في الدقائق 22 و37 و52.

وبهذا الفوز يتأهل فريق بيراميدز لدور الـ16 ويلاقي في هذه المرحلة نظيره أبو قير للأسمدة الذى فجّر مفاجأة البطولة بإقصاء الاتحاد السكندري من دور الـ32.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي، والدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - أحمد فتحي - محمد حمدي، والوسط: محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - يوسف أسامة نبيه، والهجوم: دودو الجباس - مروان حمدي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - يوسف نادر - أحمد سامي - بلاتي توريه - إسلام عيسى - مهند لاشين - صامويل أومسا - فخري لاكاي - فيستون ماييلي.

فيما جاء تشكيل النصر كالتالي: حراسة المرمى: محمد جمال، والدفاع: إسلام عادل - حسن حسين - محمود مدحت - محمود جمعة، والوسط: محمد بديع - على فكرى - محمود عيد - محمد منير، والهجوم: عبد الرحمن ميسى - سيد شعبان.