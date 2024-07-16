جوميز يعلق على تعادل الزمالك مع بلدية المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه اعتمد في مباراة بلدية المحلة اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز، على خطة لمنح الناشئين بعض الدقائق للعب في اللقاء.

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وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" عليكم تفهم أننا كمدربين نسعى للفوز دائماً، ولكن اليوم كان مريحاً جداً من أجل اللعب بمجموعة من اللاعبين القادرين على تحقيق الفوز في المباريات".

وتابع :" الدوري سينتهي في منتصف شهر أغسطس، وفي نهاية شهر سبتمبر تنتظرنا مباراة كبيرة ومهمة في السوبر المصري، وأتسأل كم من الوقت نحتاجه للراحة وفترة الإعداد".

وتابع جوميز قائلاً:" لا يوجد وقت كاف ومن الممكن أن يكون قرار مجنون أن تتلاحم المواسم ببعضها، ونرى أن حصول عدد من اللاعبين الشباب على فرصة المشاركة في المباريات سيساعدهم على الظهور بشكل أفصل في المستقبل".

وأضاف المدير الفني :" علينا اتخاذ قرار بمنح اللاعبين الشباب فرصة أو لا، لذلك لابد من منحهم وقت لرؤيتهم في الملعب، لأننا إذا بدأنا المباراة باللاعبين الأساسيين فلا يوجد سوى 5 تغييرات فقط".

وواصل قائلاً:" لا يوجد شخص حزين أكثر مني بسبب عدم الفوز في مباراة اليوم أمام بلدية المحلة، لأننا نخوض كل لقاء من أجل الفوز".

وقال جوميز :" بعض اللاعبين الشباب نعمل معهم يومياً وهم يمتلكون أفضل من ذلك، وهذه مغامرة وعلينا أن نخوضها، لأنه إذا لم نغامر خاليا ستكون هناك مشكلة كبيرة للاعبين".

واختتم المدير الفني قائلاً:" الأفضل أن نمنح اللاعبين الشباب فرصة للمشاركة الآن وأعلم أن الجميع يريد الفوز ولكن ما الأفضل للنادي الآن".

و تعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع بلدية المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 45 نقطة .