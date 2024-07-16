شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز: لا يوجد شخص حزين أكثر منى.. ويجب منح اللاعبين الشباب فرصة للمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه اعتمد في مباراة بلدية المحلة اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز، على خطة لمنح الناشئين بعض الدقائق للعب في اللقاء.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي: "عليكم تفهم أننا كمدربين نسعى للفوز دائماً، ولكن اليوم كان مريحاً جداً من أجل اللعب بمجموعة من اللاعبين القادرين على تحقيق الفوز في المباريات".

وتابع: "الدوري سينتهي في منتصف شهر أغسطس، وفي نهاية شهر سبتمبر تنتظرنا مباراة كبيرة ومهمة في السوبر المصري، وأتساءل كم من الوقت نحتاجه للراحة وفترة الإعداد".

واستطرد: "لا يوجد وقت كاف ومن الممكن أن يكون قرارا مجنونا أن تتلاحم المواسم ببعضها، ونرى أن حصول عدد من اللاعبين الشباب على فرصة المشاركة في المباريات سيساعدهم على الظهور بشكل أفصل في المستقبل".

وأردف: "علينا اتخاذ قرار بمنح اللاعبين الشباب فرصة أولا، لذلك لا بد من منحهم وقتا لرؤيتهم في الملعب، لأننا إذا بدأنا المباراة باللاعبين الأساسيين فلا يوجد سوى 5 تغييرات فقط".

وواصل: "لا يوجد شخص حزين أكثر مني، بسبب عدم الفوز في مباراة اليوم أمام بلدية المحلة، لأننا نخوض كل لقاء من أجل الفوز".

واستكمل: "بعض اللاعبين الشباب نعمل معهم يومياً وهم يمتلكون أفضل من ذلك، وهذه مغامرة وعلينا أن نخوضها، لأنه إذا لم نغامر حاليا ستكون هناك مشكلة كبيرة للاعبين".

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلاً: "الأفضل أن نمنح اللاعبين الشباب فرصة للمشاركة الآن، وأعلم أن الجميع يريد الفوز ولكن ما الأفضل للنادي الآن؟".

وتعادل فريق الزمالك بدون أهداف مع بلدية المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 45 نقطة.