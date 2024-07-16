وكيل كولر يحسم صفقة مهمة لـ الاهلي

كشف الإعلامي أمير هشام، عن تدخل وكيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، لحسم صفقة مهمة.

وأشار إلى أن الإسباني كيفين كارلوس مهاجم إيفيردون السويسري، يحظى بإعجاب وإشادات من جانب جميع مسئولي النادي الاهلي.

وأكد أن مارسيل كولر وجهازه المعاون بالإضافة إلى لجنة الاسكاوتينج وإدارة الاهلي الجميع اجتمع على رغبة التعاقد معه.

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وأشار هشام في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه على قناة النهار، إلى أن الاهلي لم يفتح خط التفاوض مع ناديه السويسري حتى الآن.

وتابع: “بعض المعلومات تؤكد أن هناك شرط جزائي في عقد المهاجم الإسباني مع ناديه بقيمة مليون فرانك سويسري”.

وشدد على أن وكيل مارسيل كولر أكد لمجلس إدارة النادي الاهلي، أنه قادر على حسم التعاقد مع اللاعب ووصوله إلى القاهرة، حال الرغبة في ضمه.