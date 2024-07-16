"لقاء بالدوري ووديات".. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
تقام اليوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو عدة نباريات نستعرضها في السطور التالية:
09:00 ـ مودرن سبورت vs الأهلي ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.
مباريات ودية ـ أندية
03:00 ـ كوبنهاجن الدنماركي vs سوندريسك الدنماركي
07:00 ـ نابولي الإيطالي ـ آنيون فال دي نون الإيطالي
08:00 ـ بورتو البرتغالي vs العربي القطري
09:30 ـ كارديف سيتي الويلزي vs بينيبونت الويلزي
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