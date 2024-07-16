"لقاء بالدوري ووديات".. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو عدة نباريات نستعرضها في السطور التالية:

الدوري المصري

09:00 ـ مودرن سبورت vs الأهلي ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.

مباريات ودية ـ أندية

03:00 ـ كوبنهاجن الدنماركي vs سوندريسك الدنماركي

07:00 ـ نابولي الإيطالي ـ آنيون فال دي نون الإيطالي

08:00 ـ بورتو البرتغالي vs العربي القطري

09:30 ـ كارديف سيتي الويلزي vs بينيبونت الويلزي

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