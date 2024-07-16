اخبار الرياضه

"لقاء بالدوري ووديات".. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو عدة نباريات نستعرضها في السطور التالية:

09:00 ـ مودرن سبورت vs الأهلي ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.

مباريات ودية ـ أندية

03:00 ـ كوبنهاجن الدنماركي vs سوندريسك الدنماركي

07:00 ـ نابولي الإيطالي ـ آنيون فال دي نون الإيطالي

08:00 ـ بورتو البرتغالي vs العربي القطري

09:30 ـ كارديف سيتي الويلزي vs بينيبونت الويلزي

اقرأ أيضًا:

"من واقعة رأي عام إلى قبول الإعتذار".. التفاصيل الكاملة لأزمة شهد سعيد وجنة عليوه

مدرب الزمالك يوضح سبب إشراكه 5 ناشئين أمام البلدية ويطرح سؤالا مهما

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا