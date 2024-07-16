شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت اليوم الثلاثاء 16 – 7 – 2024 في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاهلى ومودرن سبورت في الدوري

يحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 60 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز في 19 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 57 هدفاً وتلقت شباكه 22.

فيما يحتل مودرن سبورت المركز الرابع فى جدول الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق 12 فوزا وتعادل في 11 مباراة وخسر 6 مواجهات وسجل 31 هدفا وتلقت شباكه 21.

نتيجة آخر ظهور للأهلى ومودرن سبورت الدوري

فاز الأهلى على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما فاز مودرن سبورت على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى ومودرن سبورت فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى ومودرن سبورت في الدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.