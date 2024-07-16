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الامارات | 1.25 مليار جنيه حجم انفاق مصر على المشاركة في أولمبياد باريس

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، أن كرة القدم لها وضع مستقل في بلاده وتشمل اتجاهاً واحداً فقط وهو المنافسة لصالح المنتخبات الوطنية وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه بأبناء مصر الأبطال.

وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية لمحطة صدي البلد: "نقوم منذ 3 سنوات بإعداد الأبطال أجل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس. نرحب بأي نقد ونقوم بالتغيير والتعديل المستمر، ونعمل على إصلاح الأخطاء، فالرياضة المصرية بخير والنتائج جيدة للغاية".

وأضاف: " المصرية هي حجم بشري يعبر عن أكثر من 65% شباب، وأصبح لها دور في الاتحادات الدولية والمكانة الدولية بشكل منتشر وكبير".

وأوضح "قدمنا الدعم المالي اللازم لكل اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وأنفقنا مليار و250 مليون جنيه لدعم الاتحادات الأولمبية من أجل دعم أولادنا في مختلف الألعاب".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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