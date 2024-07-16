7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء، 16 - 7 - 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، استاد الدفاع الجوى يستضيف نهائى كأس الرابطة 7 أغسطس، والزمالك يعرض على جوميز قائمة المرشحين للانضمام للفريق فى ميركاتو الصيف.

استاد الدفاع الجوى يستضيف نهائى كأس الرابطة 7 أغسطس

يستضيف استاد الدفاع الجوى المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، والتي تجمع بين فريقى طلائع الجيش وسيراميكا يوم 7 أغسطس المقبل.

الزمالك يعرض على جوميز قائمة المرشحين للانضمام للفريق فى ميركاتو الصيف

يجهز مسئولو نادى الزمالك قائمة بأسماء اللاعبين المرشحين للانضمام للفريق وتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، تمهيداً للتعاقد معهم رسمياً، فى ظل اقتراب إنهاء أزمة إيقاف القيد بعد سداد جزء من مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

الأهلي يسعى لمواصلة انتصاراته فى الدوري أمام مودرن سبورت الليلة

يلتقي فريق الأهلى ، بقيادة السويسري مارسيل كولر، مع مودرن سبورت في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

ميكالي يجهز بديل كوكا تحسباً لغيابه عن المباراة الأولى فى أولمبياد باريس

ينتظر روجيريو ميكالي ، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي ، الموقف الطبي لأحمد نبيل كوكا لاعب وسط المنتخب بعد تعرضه لكدمة قوية فى وجه القدم خلال المباراة الودية أمام أوكرانيا، وفى حال تأكد عدم لحاقه بالمباراة الأولي بالأولمبياد أمام الدومينيكان يوم 24 يوليو الجاري سيتم تجهيز بديل له.

4 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة العالم لناشئى الاسكواش بأمريكا

نجح 4 لاعبين مصريين فى التأهل للدور نصف النهائى ببطولة العالم لناشئى الاسكواش، والتى تقام فى نادى هيوستن للاسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية، فى الفترة من 12 إلى 23 يوليو الجارى.

الزمالك يعد حمزة المثلوثى بصرف مستحقاته المتأخرة فى نهاية الموسم

حصل التونسى حمزة المثلوثى ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على وعد من مجلس إدارة الزمالك بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادى خلال الفترة المقبلة، على أن يتم استلامها بنهاية الموسم.

رسميا.. نهائى كأس رابطة الأندية 7 أغسطس المقبل

تقرر إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة ، والتي تجمع بين فريقى طلائع الجيش و سيراميكا يوم 7 أغسطس المقبل .