شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..الأهلي يروج لـ كأس العالم للأندية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر تويتر فيديو رويجي عن كأس العالم للأندية 2025 ، ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم انطلاق مباريات كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 ناديًا، بعد أن كانت المشاركة سنويًا تقتصر فقط على 7 أندية وهم أبطال القارات وفريق من البلد المستضيف للمسابقة.



وستتحول بطولة كأس العالم للأندية إلى بطولة أُخرى بمسمى "كأس الإنتركونتننتال" بعدد مباريات مختلف ونظام جديد، ويفترض أن الشكل الجديد سيجعل البطولة تقام مرة كل 4 أعوام، على أن تكون البداية فى 2025.



وستقام بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد فى صيف 2025، على أن تبدأ تحديدًا يوم الأحد 15 يونيو وتستمر على مدار شهر حتى المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الأحد 13 يوليو.



وستقام المسابقة بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات، بحيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 المشاركة إلى 8 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق ويتأهل منها المتصدر والوصيف إلى دور الـ16 ومنها إلى مرحلة خروج المغلوب حتى النهائى.

ومن المتوقع أن تصل الجوائز الكلية لكأس العالم للأندية 2025 إلى 2.5 مليار يورو، ويحصل كل نادٍ مشارك بالبطولة على 40 أو 50 مليون جنيه إسترلينى، نظير مشاركته، مع زيادتها حال التأهل للأدوار النهائية.



وبقرار من فيفا سيُمنح الأهلى رقمًا خرافيًا ما بين 40 إلى 50 مليون جنيه إسترلينى، كحال كل فريق مشارك فى البطولة، لاسيما أن الاتحاد الدولى فيفا يقترب من الحصول على عرض ضخم لبث مباريات البطولة من إحدى الشركات الكبرى.



وتحتضن الولايات المتحدة الأمريكية مباريات كأس العالم للأندية فى نسختها الجديدة فى 2025 بمشاركة 32 فريقًا.



ويشارك النادى الأهلى والترجى التونسى والوداد المغربى وصن داونز الجنوب أفريقى فى بطولة كأس العالم للأندية 2025، ممثلين عن القارة الأفريقية.