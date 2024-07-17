شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات منتخب مصر الأولمبي فى أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعداداً لمواجهة العراق ودياً غداً فى ختام استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا، ويحرص جمال علام رئيس اتحاد الكرة على الاطمئنان على البعثة في فرنسا.

مصر تواجه الدومينيكان يوم 24 يوليو الساعة 6 مساء.

مصر تواجه اوزباكستان يوم 27 يوليو الساعة 6 مساء.

مصر تواجه إسبانيا يوم 30 يوليو الساعة 4 عصرا.

وضمت البعثة 22 لاعبا هم: حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمي.. وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي فى خط الدفاع.. ومحمد النني ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاتة فى خط الوسط.. وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفى ميسى وأحمد قطة فى الهجوم.