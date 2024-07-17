شبانة: كولر أخطأ في تشكيل الأهلي أمام مودرن سبورت

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي قدم مستوى جيد خلال لقاء مودرن سبورت، مشيرا إلى أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق، أخطأ بالدفع بثنائية إمام عاشور وأفشة سويًا، وترك وسط الملعب في بداية المباراة لمنافسه.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الأهلي استطاع تحقيق الفوز ومواصلة السير نحو المنافسة بقوة على لقب الدوري المصري، ورغم الغاء الهدف للأهلي في بداية الشوط الأول لكن مودرن سبورت عاد وسيطر على الوسط في الشوط الأول، وتقدم عن طريق إيبا".

وأضاف: "الهدف الذي سجله مودرن سبورت في شباك الأهلي كان بمثابة الصدمة للاعبين الذين تحلوا بالروح والإصرار لتحقيق الفوز، ونجح الفريق الاحمر في تحقيق الفوز".

وأبدى شبانة استيائه الشديد من تكرار الأخطاء التحكيمية، وهو ما أدى لحرمان الأهلي من هدف صحيح أمام مودرن سبورت.