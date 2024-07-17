خبير تحكيمي: هدف أفشة في مودرن سبورت صحيح

ياسر رشاد - القاهرة - أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن الهدف الذي سجله محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي في شباك مودرن سبورت خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الثلاثاء ضمن بطولة الدوري المصري، صحيح تمامًا بعدما أثبتت الاعادة التليفزيونية عدم وجود أي خطأ ضد وسام أبوعلي.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "وسام أبوعلي نجح في لعب الكرة ولم يرتكب أي خطأ في حق لاعب فيوتشر، لو محمد عادل لم يطلق صافرته قبل التسديد، الهدف غير صحيح، ولو اطلق صافرته عقب التسديدة يجب تدخل غرفة الفيديو، والقرار الصحيح كان انتظار لنهاية الهجمة".

وأضاف: "المفروض أن محمد عادل كان عليه الانتظار، لأنه طالما اطلق صافرته لن يتدخل الفار، وسام أبوعلي لعب الكرة بدون مخالفة ولم يرتكب أي خطأ إضافي مطلقا، وأرى أن المهاجم الفلسطيني لم يرتكب أي خطأ وبالتالي الهدف صحيح".

وأكمل: "محمد عادل غائب عن المباريات منذ فترة طويلة، ونعاني من أزمة كبيرة بسبب الأداء التحكيمي، والحكم مثل اللاعب لابد أن يكون لديه حساسية المباريات، وهناك زاوية واضحة أثبتت أن وسام أبوعلي لعب الكرة ولم يرتكب أي خطأ، ولاعب فيوتشر هو من ذهب لوسام أبوعلي كي يحصل على المخالفة".

وتابع: "قرار محمد عادل باشهار ضد الكاميروني ايبا.. كان لابد من اشهار البطاقة الحمراء مباشرة، كان على الفار استدعائه والغاء الانذار واشهار بطاقة حمراء مباشرة، لاستخدام القوة الزائدة، وبالتالي كان سيتم ايقافه مباراتين".

وأكد أن هدف محمد عبدالمنعم الذي لم يحتسب كان تسلل واضح، وطاقم التحكيم من العناصر الجيدة ولكن الاخطاء التي تحدث غريبة، والحمد لله أن تلك الأخطاء لم تؤثر في نتائج المباريات. مؤكدًا أن محمد عادل كان بعيد عن الحكم منذ 50 يومًا. مبديا غضبه مما حدث مع الحكم محمود عاشور، وقيام البعض بالدفاع عن اخطاء فيتور بيريرا في قيادة لجنة الحكام.