غوارديولا وكلوب على رأس المرشحين لقيادة إنجلترا خلفا لساوثغيت

الرياص - اسماء السيد - BBC

يبحث المنتخب الإنجليزي عن مدير فني جديد لقيادته خلفا لغاريث ساوثغيت الذي قدم استقالته بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

وبعد 102 مباراة على مدار ثماني سنوات، استقال ساوثغيت من تدريب منتخب الأسود الثلاثة بعد الهزيمة أمام إسبانيا في نهائي يورو 2024 يوم الأحد.

وبالإضافة إلى الإشراف على مسيرة إنجلترا نحو نهائي يورو 2024، قاد ساوثغيت منتخب بلاده إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، ونصف النهائي وربع النهائي في نسختين من كأس العالم، مما سيصعب مهمة من يأتي بعده.

في هذا التقرير، تستعرض بي بي سي بعض المرشحين لخلافة ساوثغيت:

بيب غوارديولا

PA Media

منذ فترة طويلة يُطرح اسم المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا لتدريب إنجلترا، ومن المؤكد أن تدريبه لمنتخب الأسود الثلاثة سيثير اهتمام المشجعين بشكل كبير.

وبعد أن فاز بكل شيء يمكن تحقيقه على مستوى الأندية مع برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، يمكن أن يمثل تدريب المنتخب تحديا جديدا له الصيف المقبل.

ويرتبط غوارديولا بعقد مع السيتي حتى صيف 2025، لكن بعد ذلك لا يمكن استبعاد الأمر، على الرغم من أن راتبه قد يكون عقبة أخرى.

يورغن كلوب

PA Media

المدير الفني الألماني يورغن كلوب، اسم كبير آخر ضمن قائمة المرشحين وهو لا يدرب أي فرق حاليا.

وإذا كان الاتحاد الإنجليزي عازمًا على جلب اسم جذاب من الخارج، فمن المؤكد أن يكون كلوب على قائمته.

ومن غير المرجح أن يكون مدرب ليفربول السابق متاحًا في الوقت الحالي، بعد أن استقال من منصبه مع الريدز ويرغب بالحصول على فترة راحة، لكن إذا كان الاتحاد الإنجليزي على استعداد للانتظار فقد يدخل كلوب في حساباته.

ويجري تداول اسم المدير الفني البالغ من العمر 57 عاما لقيادة المنتخب الأمريكي، أو كخليفة محتملة لجوليان ناغيلسمان، في حالة رحيله عن منتخب ألمانيا.

ماوريسيو بوتشيتينو

EPA

ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب أجنبي آخر ذو شهرة عالية ولا يدرب أي فريق في الوقت الحالي أيضا.

المدرب السابق لتوتنهام وباريس سان جيرمان وتشيلسي كان مرتبطًا بشكل كبير بمانشستر يونايتد، قبل تمديد عقد إريك تن هاغ، حيث يتطلع بوتشينيو للعودة إلى العمل في إنجلترا.

ويحرص بوتشيتينو على أن يصبح خليفة ساوثغيت، ويعيش في لندن، كما أن شغفه بكرة القدم في هذا البلد يجعله مرشحا قويا.

ويُعتقد أيضًا أن بوتشيتينو لا يحتاج إلى أي استراحة من كرة القدم بعد مغادرة تشيلسي بالتراضي في شهر أيار (مايو).

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توماس توخيل

EPA

توماس توخيل من المدربين الكبار في عالم كرة القدم والذي لا يدرب أي فريق حاليا، ويُعتبر أسطورة في تشيلسي بعدما ساعد النادي على الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2021.

وترك المدير الفني الألماني وظيفته في بايرن ميونيخ نهاية الموسم الماضي، على الرغم من وجود محادثات لإقناعه بالبقاء.

المدرب الذي أشرف أيضًا على تدريب أندية مثل باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، يتطلع إلى العودة إلى كرة القدم الإنجليزية ويُعتقد أنه مستعد للمحادثات مع الاتحاد الإنجليزي حول خلافة ساوثغيت.

وبحسب تقارير، اقترب من خلافة إريك تن هاغ أيضا في مانشستر يونايتد قبل أن يتمسك النادي بالمدرب الهولندي بعد فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال نزار كينسيلا، مراسل أخبار كرة القدم في بي بي سي سبورت: "أخبرتني مصادر قريبة من توخيل أنه لا يزال مهتمًا بهذا الدور".

وأضاف: "ومع ذلك، فهو لا يتوقع أن يجري الاتصال به من قبل الاتحاد الإنجليزي ويعتبر فرصه أقل من المرشحين الآخرين".

غراهام بوتر

Reuters

يعد مدرب برايتون السابق غراهام بوتر أحد المرشحين المفضلين بين وكلاء المراهنات بعد تألقه خلال ثلاث سنوات في قيادة الفريق.

وتعرضت مسيرته التدريبية لضربة قوية عندما أقيل من قبل تشيلسي بعد أقل من سبعة أشهر في منصبه في أبريل (نيسان) 2023، لكنه لا يزال أحد أكثر المدربين الذين يحظون بالاحترام في كرة القدم الإنجليزية.

هناك شك كبير حول ما إذا كان سيفضل تدريب منتخب على تدريب نادٍ، على الرغم من أنه رفض فرصة لتدريب السويد في الماضي قبل أن يناقش إمكانية الانتقال إلى أياكس وليستر سيتي.

من المؤكد أن فرصة قيادة منتخب إنجلترا ستكون جيدة جدًا بحيث لا يمكن رفضها، ويُعتقد أن بوتر رفض تدريب ليستر في وقت سابق من هذا الصيف، وعينه على تولي تدريب إنجلترا في المستقبل.

إيدي هاو

مدرب إنجليزي آخر مرشح بشدة من قبل شركات المراهنات، وهو إيدي هاو مدرب نيوكاسل الذي لطالما جرى الحديث عنه كمرشح محتمل لتدريب إنجلترا منذ أن أثبت نفسه مع بورنموث.

لقد عزز سمعته في نيوكاسل، حيث قاده للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا في 2023-24، على الرغم من أنه لن يشارك فيها الموسم المقبل.

يرتبط المدرب البالغ من العمر 46 عامًا بعقد طويل الأمد مع نيوكاسل يمتد حتى عام 2027، ولكن قد يكون من الصعب على هاو رفض فرصة مثل هذه اذا جرى التواصل معه.

وقال نزار كينسيلا، مراسل أخبار كرة القدم في بي بي سي سبورت: "المقربون من هاو يعتقدون أنه ضمن قائمة المرشحين لدى الاتحاد الإنجليزي، وسط تقارير واسعة عن ذلك".

وفي تصريحاته يوم الثلاثاء، قال المدير التنفيذي لنيوكاسل، دارين إيليس، إن "النادي سيكافح من أجل الاحتفاظ بمديره الفني".

وأضاف: "نحن في رحلة مثيرة، وبقدر ما نشعر بالقلق، إيدي هو الرجل الذي يقودنا في ذلك".

لي كارسلي

ربما يكون مرشحًا غير متوقع، لكن مدرب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا، لي كارسلي، يحظى بتقدير كبير في اتحاد كرة القدم الإنجليزي.

قضى كارسلي فترة طويلة مع الاتحاد الإنجليزي وفاز ببطولة أوروبا للشباب تحت 21 عامًا الصيف الماضي، يمكن أن يكون خيارًا محتملًا للاتحاد الإنجليزي كمدرب مؤقت لحين التعاقد مع مدرب كبير الصيف المقبل.

وأشرف ساوثغيت على قيادة المنتخب الإنجليزي تحت 21 عامًا بين عامي 2013 و2016 قبل أن يصبح المدير الفني للمنتخب الأول.

وأجرى كارسلي (50 عاما) محادثات حول توليه منصب المدير الفني لجمهورية أيرلندا العام الماضي لكنه فضل البقاء مع المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاما لفترة أخرى.

من يمكن ترشيحه أيضا؟

لن يحب مشجعو إبسويتش قراءة هذا، لكن مدربهم كيران ماكينا اكتسب شهرة سريعة باعتباره أحد أفضل المدربين في البلاد، ومن الممكن أن يكون تدريبه لمنتخب إنجلترا مبكرا، لكن لا تتفاجأ بترشيح اسمه.

مدرب تشيلسي السابق فرانك لامبارد هو اسم آخر يردده البعض، إلى جانب مدرب ميدلزبره مايكل كاريك، ومدرب سلتيك بريندان رودجرز ومدرب تشيلسي السابق جوزيه مورينيو.