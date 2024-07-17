الأحمر يطارد بيراميدز.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على مودرن سبورت

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الأهلي فوزاً مستحقا على مودرن سبورت بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ17 لبطولة الدورى الممتاز .

تقدم أرنولد أيبا لموردن سبورت في الدقيقة 26 وتعادل إمام عاشور للأهلي في الدقيقة 45، قبل أن يُضيف بيرسي تاو الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 62.

بهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى 63 ويستمر في المركز الثاني بعدما لعب 25 مباراة.

فيما يتجمد رصيد مودرن سبورت عند 47 نقطة بعدما لعب 30 مباراة.

ويواصل بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، بينما يأتي الأهلي في الوصافة بـ64 نقطة، ولكن تتبقى للقلعة الحمراء 3 مباريات مؤجلة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على مودرن سبورت

1- بيراميدز - 68 نقطة - 28 مباراة.

2- الأهلي - 63 نقطة - 25 مباراة.

3- المصري - 51 نقطة - 29 مباراة.

4- مودرن سبورت - 47 نقطة - 30 مباراة.

5- الزمالك- 45 نقطة - 26 مباراة.

6- سموحة- 45 نقطة - 29 مباراة.

7- إنبي- 42 نقطة - 29 مباراة.

8- زد - 41 نقطة - 27 مباراة.

9- سيراميكا كليوباترا - 41 نقطة - 29 مباراة.

10- الاتحاد السكندري - 38 نقطة - 30 مباراة.

11- طلائع الجيش - 35 نقطة - 30 مباراة.

12- البنك الأهلي - 33 نقطة - 30 مباراة.

13- الجونة - 32 نقطة - 30 مباراة.

14- الإسماعيلي - 31 نقطة - 30 مباراة.

15- فاركو - 29 نقطة - 30 مباراة.

16- بلدية المحلة - 24 نقطة - 30 مباراة.

17- المقاولون العرب - 20 نقطة - 28 مباراة.

18- الداخلية - 19 نقطة - 30 مباراة.