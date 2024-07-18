شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يعود لقائمة الزمالك أمام بروكسى بعد غياب 51 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك لقائمة فريقه فى مواجهة بروكسى المقرر لها غدًا الخميس على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ32 في كأس مصر.

أحمد فتوح عاد لقائمة الزمالك فى مواجهة بروكسى بعد غياب طويل، استمر لمدة شهر وأسبوعين و6 ايام، وذلك بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التى لحقت به منذ أن كان متواجدًا فى معسكر منتخب مصر لمواجهة بروكينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وتعرض اللاعب لإصابة فى الكاحل.

وكانت آخر مباراة خاضها فتوح مع الزمالك أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى، يوم 27 مايو الماضى، وانتهت المباراة بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد.

كما شهدت القائمة عودة نبيل عماد دونجا وعمر جابر بعد استبعادهما من مواجهة بلدية المحلة فى الدورى، فيما يستمر سيف الدين الجزيرى ومحمود شيكابالا فى الغياب عن الفريق للتأهيل.