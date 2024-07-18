الامارات | «أبيض» السلة يحقق انتصاره الأول في دولية «وليام جونز»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الوطني لكرة السلة انتصاره الأول في النسخة الـ43 من بطولة «وليام جونز» الدولية، عقب فوزه أمس، على منتخب «مستقبل أميركا» بفارق 14 نقطة وبنتيجة (77-63)، في البطولة المقامة حالياً في «الصين تايبيه» وتمتد حتى 21 الجاري.

واستفاد لاعبو المنتخب من تفوقهم الواضح تحت سلة المنافس، ونسبة نجاح الرميات الثنائية 49.2%، بتسجيل 29 نقطة من أصل 59 رمية، مقارنة باكتفاء «مستقبل أميركا» بتسجيل نسبة 32.8% جراء إهدار 43 محاولة من أصل 64 تسديدة، كما أسهمت الرميات الثلاثية الناجحة في منح «الأبيض» التفوق، بتسجيل أربع رميات من أصل 17 محاولة، مقابل أربع محاولات من أصل 18 للمنافس.

وواصل المنتخب تفوقه على الجانب الدفاعي، مع نجاح لاعبي «الأبيض» في تسجيل 38 محاولة التقاط ناجح للكرة المرتدة عن السلة، مقارنة بـ28 التقاطاً ناجحاً للفريق الأميركي.

وجاءت بداية المباراة متقاربة المستوى مع تفوق طفيف للمنتخب الوطني الذي نجح في إنهاء الربع الأول متفوقاً بنتيجة (18-17)، قبل أن يفرض لاعبو «الأبيض» هيمنتهم الواضحة على بقية مراحل المباراة وحسم نتائجها بواقع (18-12 و25-20 و15-14).

يذكر أن المنتخب الوطني استهل مشواره بلقاء صعب جمعه مع المرشح الأبرز للقب فريق «سترونغ غروب» الفلبيني، وانتهى بهزيمة ثقيلة لـ«الأبيض» جاءت بنتيجة (79-104)، قبل أن يتعرض لثلاث هزائم متتالية جاءت أمام منتخبات «الصين تايبيه B»، وماليزيا بواقع (59-89) و(70-83)، وآخرها بصعوبة أمام منتخب اليابان بفارق أربع نقاط وبنتيجة (78-82).

ويخوض المنتخب اليوم لقائه الخامس في البطولة أمام فريق «بي إس بي إل» الأسترالي، قبل أن يختتم مشواره في البطولة بلقائي غد وبعد غد أمام منتخبي «الصين تايبيه A» وأوكرانيا.

وتعد مشاركة المنتخب في دولية «وليام جونز» ضمن خطط إعداد «الأبيض» لاستحقاقه المهم نوفمبر المقبل في النافذة الثانية من المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولات آسيا، وتتضمن استحقاقات خارجية بالمشاركة في بطولتي المنتخبات الخليجية والعربية في سبتمبر ومطلع نوفمبر، وتتخللها أيضاً معسكرات خارجية آخرها في لبنان قبل أولى مباريات «النافذة الثانية» في 22 نوفمبر بلقاء «منتخب الأرز»، ومن ثم العودة إلى دبي للقاء منتخب البحرين في 25 من الشهر نفسه.