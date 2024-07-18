خطوة جديدة تقرب الاتحاد السعودي من ضم ديابي

أصبح نادي الاتحاد السعودي قريبًا من التعاقد مع موسى ديابي لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير صحفية أن أوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، حدد البرتغالي جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد ليكون بديلًا عن ديباي حال إتمام انتقاله إلى الدوري السعودي.

وكان نادي اتحاد جدة قد قدم عرضًا مغريًا للتعاقد مع موسى ديابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليرتدي قميص العميد بداية من الموسم المقبل.

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وعاد جواو فيليكس إلى صفوف اتليتكو مدريد بعد انتهاء فترة إعارته إلى برشلونة بنهاية الموسم المنصرم.

وكانت التقارير قد ذكرت أن اتحاد جدة قدم عرضًا بقيمة 55 مليون يورو إلى أستون فيلا، لشراء عقد ديابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ديابي كان قد انتقل إلى أستون فيلا مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني.

وخاض صانع الألعاب 54 مباراة مع أستون فيلا في الموسم الماضي في جميع المسابقات، وسجل خلالها 10 أهداف، وصنع 9 آخرين.