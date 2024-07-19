كاظمة الكويتي يتعرض لواقعة "نصب" غريبة في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض نادي كاظمة الكويتي، لواقعة نصب غريبة خلال معسكره التدريبي المقام حاليا في الإسكندرية بمصر، استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل.

القصة بدأت عندما خاض كاظمة الكويتي مباراة ودية أمام تليفونات بني سويف بحسب التعاقد الذي أبرمه النادي الكويتي مع الشركة المنظمة.

الأزمة اندلعت حينما أعلن النادي الكويتي فوزه بنتيجة 7/1 على تليفونات بني سويف، لتبدأ الأزمة بعدما أعلن الأخير أنه لم يخض هذه المباراة.

وأوضح نادي التليفونات في بيان رسمي عدم خوض أي مباريات ودية وأنه لم يبدأ فترة الإعداد حتى الآن. واكتشف النادي الكويتي أن أحد وكلاء اللاعبين الذي ينتمي لإحدى شركات التسويق، جمع عددًا من اللاعبين ممن لا ينتمون لأي ناد ولعب مباراة ودية مع نادي كاظمة على أن يتم توزيع العائد المادي فيما بينهم. وارتدى الفريق المزيف خلال المبارة قميص نادي تليفونات بني سويف، وانتهى اللقاء بفوز الفريق الكويتي 7/1. وحذر نادي التليفونات في بيان رسمي على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم التعامل مع وكيل اللاعبين، وأشار النادي في البيان أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده. وقال تليفونات بني سويف في بيانه: أعلن نادي تليفونات بني سويف والشركة الراعية للنادي والكابتن وليد عبد الهادي، أن الأخبار التي تداولت عن إقامة مباراة ودية مع نادي الكاظمه الكويتي غير صحيحة. وتابع: النادي لم يلعب أي مباراة ودية في الفترة الحالية، والشركة هي الجهة الراعية، أكدت عدم وجود أي مباريات ودية مرتبة في هذا الوقت.