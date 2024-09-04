شكرا لقرائتكم خبر عن "ثلاثى أضواء الوسط".. صفحة المنتخب تتغنى بمرموش وتريزيجيه وعاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر على فيس بوك بالثلاثي إمام عاشور و عمر مرموش و محمود حسن تريزيجيه خلال تواجدهم في معسكر الفراعنة، استعدادًا لمواجهتي كاب فيردي وبتسوانا في الجولتين الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

وكتب الصفحة مع صورة تجمع اللاعبين الثلاثة قائلة "ثلاثي أضواء الوسط" في إشارة للمستويات الكبيرة التي يقدمها عاشور مع الأهلي، وتريزيجيه مع طرابزون التركي قبل انتقاله المحتمل للريان القطري، ومرموش مع فرانكفورت الألماني.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، إمام عاشور، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: مصطفى محمد، محمد الشامي، وأسامة فيصل.

ويرتدى محمد صلاح شارة كابتن منتخب مصر، بينما عاد محمد الننى لأول مرة مع حسام حسن المدير الفنى للفراعنة ليصبح الننى هو الكابتن الثالث بعد محمد صلاح وأحمد حجازى.

ويأتى ترتيب "كباتن" منتخب مصر فى المعسكر الحالى كالتالى: محمد صلاح ويأتى بعده وفقًا لمعيار الأقدمية أحمد حجازى ثم محمد الننى لاعب الجزيرة الإماراتى ثم محمود حسن تريزيجيه ثم محمد الشناوى.