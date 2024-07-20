اتحاد الكرة يعلق على ودية كاظمة الكويتي وتليفونات بني سويف في بيان رسمي

ياسر رشاد - القاهرة - علق اتحاد الكرة المصري على واقعة فريق كاظمة الكويتي وتليفونات بني سويف، بعدما تعرض لواقعة غريبة من نوعها، حيث لعب مباراة أثارت جدلًا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية.



وكان نادي تليفونات بني سويف، قد أعلن في بيان رسمي نفيه خوض أي مباريات ودية في الفترة الماضية، موجهَا الاتهام ضد أحد الوكلاء الرياضيين، بعدما كشف كاظمة الكويتي تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة 7/1.



بيان اتحاد الكرة بشأن أزمة ودية تليفونات بني سويف وكاظمة الكويتي

وجاء بيان اتحاد الكرة بشأن الواقعة، كالتالي: "تابع الاتحاد المصري عن كثب ما تم تداوله خلال الساعات الماضية من أخبار متعلقة بالمباراة الودية التي تمت بين نادي كاظمة الكويتي ونادي تليفونات بني سويف في إطار معسكره التدريبي داخل مصر والذي تنظمه إحدى الشركات الخاصة".

وتابع: "في ضوء البيان الذي أصدره نادي كاظمة الكويتي حيال هذا الامر يوضح الاتحاد المصري انه على الرغم من عدم التنسيق المسبق بين الجانب الكويتي والاتحاد المصري لكره القدم إلا ان الاتحاد المصري سيقوم بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الكويتي لكره القدم لكشف كافة الملابسات المتعلقة بهذا الموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".

وأختتم اتحاد الكرة المصري بيانه: "هذا ويهيب الاتحاد المصري بكافة الاتحادات والأندية الخارجية التنسيق المسبق مع الاتحاد المصري لكرة القدم عند إقامة أي معسكرات تدريبية أو مباريات ودية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم مع التأكيد على أنه لن يسمح بإقامة أي مباريات ودية لكافة الفرق الخارجية دون الحصول على إذن مسبق من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم".