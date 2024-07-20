صراع الدوري.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الألومنيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأهل النادي الأهلي إلى دور ثمن النهائي لكأس مصر، عقب الفوز على نظيره الألومنيوم في دور الـ32 بهدف نظيف سجله محمد هاني.

ويعود الأهلي إلى مباريات الدوري المصري، والصراع الشرس على اللقب مع العنيد بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الألومنيوم

ويلاقي النادي الأهلي نظيره بيراميدز يوم الإثنين المقبل الموافق 22 يوليو 2024، ضمن مواجهات الجولة 31 للدوري المصري الممتاز.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد الدفاع الجوي.

وتمتلك شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" حقوق بث الدوري المصري، وتنقل قناة On Time sports 1 على الهواء مباشرة.

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