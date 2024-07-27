جدول مباريات اليوم السبت 27 يوليو 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم بوابة الخليج 365، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت، الموافق 27 يوليو 2024، حيث تقام العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف أنحاء العالم، سواء مواجها رسمية أو ودية.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء منتخب مصر الأولمبي في ثنائي مواجهاته بأولمبياد باريس 2024، وذلك أمام منتخب أوزبكستان.

مواعيد مباريات نهائيات كرة القدم الأولمبية باريس 2024

إسبانيا ضد الدومينيكان – الساعة 4 عصرا – على قناة beIN Sports HD 2

الأرجنتين ضد العراق – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

مصر ضد أوزبكستان – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2

أوكرانيا ضد المغرب – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2

نيوزلندا ضد الولايات المتحدة الأمريكية – الساعة 8 مساء

فرنسا ضد غينيا- الساعة 10 مساء

اليابان ضد مالي – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات ودية

فيسيل كوبي ضد توتنهام – الساعة 1 ظهرا

نانت ضد دونكيرك – الساعة 6 مساء

انتر ميلان ضد لاس بالماس – الساعة 8:30 مساء

تشيلسي ضد سيلتك – الساعة 11 مساء

مانشستر سيتي ضد ميلان – الساعة 1 صباح الأحد

أرسنال ضد مانشستر يونايتد – الساعة 3 صباح الأحد

مواعيد مباريات الدوري البلجيكي

أندرلخت ضد سينت ترويدنس – الساعة 10:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري السويسري

سيون ضد لوزان – الساعة 7 مساء

بازل ضد لوجانو – الساعة 9:30 مساء