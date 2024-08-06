قرار عاجل من مراقب مباراة الزمالك وإنبي

أصدر مراقب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره إنبي التي أقيمت مساء الإثنين في بطولة الدوري المصري الممتاز، قرارًا عاجلًا بعد اللقاء.

وقرر مراقب المباراة إلغاء المؤتمر الصحفي عقب اللقاء بسبب عدم تواجد الصحفيين، حيث تم إخطار الجهاز الإداري لكل فريق بهذا القرار.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره إنبي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

والتقى الزمالك نظيره إنبي في لقاء مؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز مساء الإثنين.

ورفع الزمالك رصيده إلى 52 نقطة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد إنبي عند 43 نقطة محتلًا المركز التاسع.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره زد في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الخميس الموافق 8 أغسطس الجاري.