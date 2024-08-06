" محرج".. إبراهيم فايق يوجه رسالة إلى هؤلاء بعد قرار الرئيس السيسي بشأن قضية أحمد رفعت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

وجه الإعلامي إبراهيم فايق مقدم برنامج "الكورة مع فايق" رسالة نارية إلي المتسببين في وفاة النجم الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر الأسبق.

ووصف إبراهيم خلال رسالته المتسببين في وفاة اللاعب بـالمخادعين والمزيفين وأصحاب المصالح، حيث كتب عبر حسابه علي الفيسبوك :" إلي من خاضوا في حق رفعت ومن دلسوا ووالسوا.. موقفكم أصبح محرج وسيء.. مشفق عليكم هتقولوا إيه بعد تدخل رئيس الجمهورية بنفسه وإحالة القضية بالكامل للنيابة العامة والتحقيق مع كل من يثبت تورطه فيها".

والجدير بالذكر أن أحمد رفعت توفي يوم السبت الموافق 6 يوليو الماضي بعد تدهور حالته الصحية أثر أزمته القلبية الأخيرة في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري.

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