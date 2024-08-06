شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد إف سى فى الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز صفحة مباراته الأخيرة أمام انبى والتي أقيمت مساء الاثنين، وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام زد إف سى.

ويعكف جهاز الزمالك على دراسة فريق زد إف سى بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التي سيعمل على استغلالها لضمان تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية في الأمتار الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام زد اف سى بالدوري المصري

يواجه الزمالك نظيره زد إف سى في التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وزد إف سى في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وزد إف سى في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.