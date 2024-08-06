شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد المباريات المؤجلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالثلاثاء، 06 أغسطس 2024 12:30 ص
يستكمل الخميس المقبل قطار المباريات المؤجلة في الدوري المصري والتي وصلت لمراحلها الحاسمة، حيث يواجه الأهلى نظيره سموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
ويعكف كولر على دراسة مباريات سموحة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السكندري بحثاً عن تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية.
ويحتاج الأهلى للتعادل مع سموحة بأى نتيجة لإعلان تتويجه بطلا للدوري المصري بشكل رسمي.مواعيد المباريات المؤجلة في الدوري المصري
الخميس 8 أغسطس
سموحة& الأهلى..9 مساء
زد إف سى & الزمالك..9 مساء
الأحد 11 أغسطس
الأهلى & زد إف سى ..9 مساء
الأهلى 78 نقطة من 30 مباراة
بيراميدز 73 نقطة من 32 مباراة
المصري 52 نقطة من 32 مباراة
مودرن سبورت 50 نقطة من 32 مباراة
1_ وسام أبو علي، الأهلى، 18 هدفا
2_ مايلى ، بيراميدز ، 14 هدفا
3_حسام أشرف، بلدية المحلة، 14 هدفا
4- مابولولو، الاتحاد السكندري، 11 هدفا
5_ ياو أنور، البنك الاهلى ، 11 هدفا
6_ صديق اوجولا ، سموحة ، 11 هدفا
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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