شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يقترب من العودة لقائمة الأهلى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

اقترب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي من العودة للمشاركة في مباريات فريقه المتبقية من عمر مسابقة الدوري، بعدما اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بالتواء في كاحل القدم التي تعرض لها قبل مباراة بيراميدز الماضية، فيما سيخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة سموحة المقبلة أو تتأجل عودته إلى مباراة الأهلي التالية أمام زد.



وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري وفاز فيها المارد الأحمر برباعية دون رد وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة سموحة.



ويواجه الأهلى نظيره سموحة في التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.



ويعكف كولر على دراسة مباريات سموحة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق السكندري بحثاً عن تحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية. ويحتاج الأهلى للتعادل مع سموحة بأى نتيجة لإعلان تتويجه بطلا للدوري المصري بشكل رسمي.