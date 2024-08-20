شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تواصل الطفرة الإنشائية وتطوير البنية التحتية من ملاعب ومنشأت والان مع تفاصيل الخبر

نجحت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى فى إحداث طفرة كبرى، من التطوير الشامل للبنية الشبابية والرياضية منذ تولى المسئولية عام 2018، حيث تم انشاء العديد من المنشات الشبابية و الرياضية، من ملاعب وستادات وحمامات سباحة.

تم إنشاء 6430 منشأة شبابية ورياضية تمتلكها الوزارة وهى مراكز للشباب والأندية الرياضية والأندية الخاصة وأندية الشركات ومراكز ووحدات الطب الرياضى والمدن الشبابية والرياضية ومركز التعلم والابتكار الشبابي والمنتديات والمعسكرات ومراكز التنمية الرياضية والاستادات وحمامات السباحة بمراكز الشباب وصالات الأنشطة والصالات المغطاة ومشروعات حياة كريمة بالقرى المصرية وغيرها.

إنشاء أكثر من 4282 ملعباً لكرة القدم وإنشاء وتطوير 12 مدينة شبابية والرياضية وتطوير 14 استاد رياضي وإنشاء وتطوير 14 صالة رياضية منها أربعة صالات تم إنشاؤهم خصيصاً لاستضافة منافسات بطولة العالم لكرة اليد فى السادس من أكتوبر واستاد القاهرة وبرج العرب والعاصمة الإدارية، إنشاء وتطوير 14 نادى رياضى وتطوير شامل لعدد 30 مركزاً للبتكار والتعلم الشبابي وإنشاء وتطوير 191 حمام سباحة وتطوير وحدات الطب الرياضى وأندية متحدى الإعاقة.

وإنشاء سلسلة أندية نادى النادى وتشمل 3 فروع فى أكتوبر وشيراتون والعاصمة الإدارية فضلاً عن تطوير مركز تدريب الفرق القومية بالمعادى، طفرة كبيرة من المشروعات الشبابية والرياضية المتضمنة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ومنها إنشاء وتطوير شامل لعدد 1039 مركز شباب ضمن المرحلة الأولى من المشروع فيما تم إنشاء 266 مركز شباب جديد ضمن المرحلة الثانية للمشروع وتطوير شامل لعدد 760 مركز شباب.